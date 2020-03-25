أخبار مصر | طقس الغد لا يسمح بالخروج.. الأرصاد تحذر من حالة الجو غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الغد لا يسمح بالخروج.. الأرصاد تحذر من حالة الجو غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدا الخميس، ارتفاعا بدرجات الحرارة، مع هبوب رياح وأتربة تعوق حركة المواطنين.

وتوقع الخبراء، أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحري أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة والرياح تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، بالقاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجات، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.

ويسود اليوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة إلى مناطق متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقال وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع مصر ليس ربيعًا، ولكنه خريفًا خاصة أنه شهر التقلبات الجوية، مشيرًا إلى أن الغد سيشد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بصورة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ6 درجات.

وتابع "سعودي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الغد سيشهد نشاطًا في الرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحاة وإعاقة الرؤية على الطرق، ولكن سرعان ما سيعود الطقس لصورته الطبيعة.