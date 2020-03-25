أخبار مصر | سؤال برلماني بشأن إجراءات حماية كبار السن أثناء صرف المعاشات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سؤال برلماني بشأن إجراءات حماية كبار السن أثناء صرف المعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم محمد العقاد، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والاتصالات، بشأن صرف المعاشات للمواطنين، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم إصابة أي من المواطنين بفيروس كورونا، خاصة وأن بعضهم من أصحاب الأمراض المزمنة، وأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مؤكدا أنه على الوزارات المعنية أن تتخذ حزمة من الإجراءات لضمان الحفاظ على هذه الشريحة من المجتمع.

وحذر العقاد، في بيان اليوم الأربعاء، من التجمعات التي تكون موجودة فى بعض مكاتب البريد في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مقترحا فتح المكاتب على مدار فترتين خلال اليوم، على أن يكون بكل مكتب عدد قليل من المواطنين وينتظر الباقي في الخارج لحين الانتهاء من صرف معاشات المتواجدين بالداخل، مشددا على ضرورة أن تكون هناك إجراءات تنظيمية ويتم متابعة التنفيذ بشكل صارم للحفاظ على الصحة العامة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن فتح المكاتب على مدار فترتين من شأنه تقليل الزحام وتخفيف الضغط على العاملين، منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أهمية توعية أصحاب المعاشات بأهمية التوجه لأقرب ماكينة صراف آلي، أو مكتب بريد، مع الحرص الشديد على ارتداء الكمامات للوقاية من الفيروس، وتجنب التحية بالأيدي او التقبيل أو الأحضان بشكل نهائي، وتطهير اليدين بالكحول فورًا بعد الانتهاء من عملية صرف المعاش، على أن يتم استخدام المناديل المبللة لتطهير أزرار ماكينة الـ ATm قبل البدء بالضغط عليها.

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وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 36 إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة حالة واحدة، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى أمس الثلاثاء، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، حظر حركة المواطنين في كافة الطرق العامة ابتداءً من السابعة مساء إلى 6 صباحا، إضافة إلى تعطيل حركة النقل والمواصلات في البلاد في هذا التوقيت، ولمدة أسبوعين اعتبارًا من صباح الأربعاء 25 مارس الجاري.