أخبار مصر | برلماني: استخفاف البعض بالمرض استوجب تدخل الحكومة بإجراءات مشددة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: استخفاف البعض بالمرض استوجب تدخل الحكومة بإجراءات مشددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بالقرارات والإجراءات الاحترازية الجديدة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا، بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7 مساء إلى السادسة صباحا.

وأكد مشهور في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه القرارات تمثل خطوة جيدة وفعالة لمواجهة فيروس كورونا خاصة بعد التجمعات التي حدثت في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن القرار جاء إيجابيا لتحجيم حركة المواطنين بالشوارع، خاصة في ظل استخفاف البعض بخطورة وباء فيروس "كورونا" والذي يستوجب تدخل سريع من قبل الدولة لمواجهة انتشاره.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا من أجل سلامة المواطنين وتوفير كل مايحافظ على صحتهم، مشيرا إلى أن كل دول العالم اتخذت إجراءات قاسية من أجل مجابهة هذا المرض.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وجاءت القرارات كالتالي:

1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.

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3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.

4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.

5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.

6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.

7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.

8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.

9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.

10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.