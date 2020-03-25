شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مستمرون في تلقي كل البلاغات حفاظا على انتظام التيار طوال ال24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على العمل على تسهيل طرق التواصل مع المواطنين لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن مع قيام العاملين بقطاع الكهرباء بدورهم الحيوى في الحفاظ على إنتظام التغذية الكهربائية وذلك بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد ومراعاة خطة الدولة في إتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى انها أصدرت قراراً بتعديل مواعيد الحضور والانصراف لغير العاملين بنظام الورادي والنوبتجيات ليكون الحضور في الساعة التاسعة صباحاً والانصراف في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر خلال فترة سريان القرارات مع عدم الإخلال بالمواعيد الأخرى المتعلقة بنظام الورادي المعمول به في ضوء المستجدات المتعلقة بحظر التجوال وعدم تأثر أعمال الصيانة ومجابهة الأعطال الطارئة.

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ولفتت الوزارة ان إجمالى عدد الشكاوى ومعدل البلاغات الفنية من خلال خدمة خدمة الخط الساخن 121 والذى تلقى حوالى 161180 شكوى منذ بداية مارس 2020 منها حوالى 10248 بلاغ فنى إلى شركات توزيع الكهرباء التسع حيث بلغ عدد البلاغات التي تم حلها حوالى 101530 بنسبة تصل إلى حوالى 99،12 % وجارى حل 898 بلاغ فنى وذلك مع التأكيد على العاملين بإتباع كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأضاف البيان أن إجمالى الشكاوى التي تلقتها خدمة الخط الساخن 121 منذ تفعيلها في أغسطس 2016 وحتى 23/3/2020 حوالى 8199634 بلاغ، حيث تعمل خدمة الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية، وقد تم تعهيد تلك الخدمة إلى أحد الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقاً للمعاير العالمية،

وتهدف تلك الخدمات إلى تحقيق المشاركة الإيجابية بين قطاع الكهرباء والمواطن لرفع مستوى الأداء وتقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفى أقل وقت ممكن، وذلك في إطار التنمية المستدامة.