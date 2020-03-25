شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الخميس طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف نهاراً على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً مائل للبرودة على جنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلاً على باقي الأنحاء.

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والرياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية، معتدلة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على كل الأنحاء ما عدا جنوب الصعيد.

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية والأحمر جنوبية شرقية.

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمىعلى القاهرة «15– 26»، والإسكندرية «15– 23»، وقنا «16- 35»، والأقصر «17- 36»، وأسوان «20– 37».