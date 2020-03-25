شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: توفير سيارة لبيع المطهرات بسعر التكلفة بالتعاون مع القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت محافظة القاهرة بالتنسيق مع القوات المسلحة، سيارة لبيع المطهرات بسوق العبور بأسعار التكلفة، لمواجهة احتكارها أو رفع أسعارها للجمهور، وضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت محافظة القاهرة، فى إطار التعاون المستمر والبناء بين أجهزة محافظة القاهرة والقوات المسلحة، تم التنسيق لتواجد سيارة لبيع المطهرات داخل السوق، وتشمل السيارة على 11 صنف من المطهرات ويتم البيع بسعر التكلفة.

وكانت وزارة الإنتاج الحربى، أعلنت بدء طرحها لعدد من المنتجات الجديدة من مواد التطهير والتعقيم، وكذلك الكمامات، وذلك للمشاركة فى جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

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وفى السياق واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.