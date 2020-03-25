شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء: كل طبيب فى موقعه بطل فى معركتنا ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورحسين خيرى، نقيب الأطباء، إن كافة الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وعاملين يبذلون جهودا كبيرة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، مشيرا إلى النقابة تؤازر أعضاءها باستمرار، مشددًا على ضرورة توفير كافة المستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية لهم بالمستشفيات.

وأضاف خيرى، أن الأطباء وأطقم التمريض فى حالة معنوية عالية، ولأول مرة يشهدون تلك المؤازرة من المجتمع المصرى بهذا الشكل، معربا عن سعادته بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بجهود الأطقم الطبية، والمهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومؤكدا أن إعلان أعداد المصابين هو دور وزارة الصحة حصرياً هى ومنظمة الصحة العالمية دون غيرهم.

ووجه خيرى، رسالة لكافة الأطباء، قائلا: أبنائى وبناتى وزملائى أطباء مصر، أثمن بكل تقدير وإحترام ما تقومون به، ليس فقط دوركم البطولى على صعيد الحرب مع الوباء الذى ضرب العالم ومنه بلدنا مصر، ولكن أثمن واقدر دوركم وجهودكم المستمرة على الدوام فى كل الأقسام وفى كل الاحوال، وما تواجهونه من مخاطر وماتقدمونه من جهد وتضحيات، فكل طبيب فيكم بطل فى مكانه سواء فى الإستقبال او الطوارىء او العيادات وغيرها من باقى اقسام المستشفيات، ونقابتكم خلفكم .. وتحاول قدر الإمكان مساعدتكم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لدعمكم".

كانت قد خاطبت نقابة الأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لطلب التأكيد على جميع المرافق الطبية بضرورة توفير المستلزمات الوقائية للأطباء، خاصة بعد ورود كثير من شكاوى الأطباء تفيد وجود نقص فى بعض المستلزمات الوقائية لهم أثناء المكافحة، مؤكدة على ضرورة تقليص عمل المستشفيات والوحدات الصحية في العيادات الخارجية، وكذلك في أي تدخلات طبية غير عاجلة، مع ضرورة تقليل أعداد المرافقين والزوار للمستشفيات لمنع الإزدحام، مع ضرورة مراعاة عدم عمل الأطباء ذوي الأمراض المزمنة الخطيرة التي تؤثر على المناعة وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ، حيث أن أعضاء الفريق الطبي هم الأكثر تعرضا لمخاطر العدوى والسماح لهم بالعمل في هذه الظروف قد يتسبب في إنتشار العدوى بدلا من تقليلها.