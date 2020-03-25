شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرى والبيئة يبحثان التعاون فى دراسات معالجة مياه صرف المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية، بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبحضور عددا من القيادات التنفيذية بالوزارتين لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين فى كافة المجالات المشتركة.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بضرورة حصر بيانات المصانع التى على المجارى المائيه ونهر النيل والترع والمصارف ومحطات الصرف الصحى بغرض تفعيل إجراءات تحسين نوعية المياه وتقليل التلوث فى إطار تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.

كما أكد عبد العاطى، على أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين للوصول إلى حلول سريعة وأفكار متطورة ومبتكرة، لمواجهة أثر التغيرات المناخية على توافر المياه، مشيرا إلى ضرورة البحث وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تخدم هذا الشأن لتحقيق الأمن المائي والبيئي، باعتبارهما قضية أساسية ومصيرية على كافة الأصعدة.

من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة ستقوم بعقد عدة اجتماعات مع الفنيين من وزارة الرى للبدء فى إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والتى يتم دعمها من خلال صندوق المناخ الأخضر.

Advertisements

واضافت فؤاد ان وزارة البيئة تقوم من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الرى بتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمصانع ومدى مطابقاتها للصرف على نهر النيل، بالإضافة إلى قيامها بتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنشأت السياحية والفندقية مع مراعاة الأبعاد البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقد تم الاتفاق على الإطار العام للدليل الإرشادى لتجديد ترخيص المنشأت السياحية والفندقية في إطار اللجان الفنية المتخصصة العاملة في هذا الشأن بوزارة الموارد المائية والري مع مراعاة دراسات الأثر البيئى لتلك المنشأت.

وقد تطرق الاجتماع إلى إعطاء أولوية أولى لمشروعات حماية الشواطئ والري الحديث وإستخدام الطاقة الشمسية في الخطة القومية للتكيف مع التغيرات المناخية نظرا للعلاقة الوثيقة بين ملف التغيرات المناخية وموضوعات المياه وتقديمها لصندوق المناخ لتمويل تلك المشروعات.

وقد عرض الجانبان كافة الرؤى المطروحة والاتفاق على أفضل آليات سبل التعاون بينهم.