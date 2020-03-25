شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية تنصح المصريين: التزموا بالحظر لمكافحة كورونا ولا تكرروا أخطاءنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت صحيفة لاستامبا الإيطالية نصيحة خاصة للشعب المصري، ودعتهم للالتزام بقرار الحكومة بفرض حظر التجوال ضمن خطة مكافحة وباء كورونا العالمى.

وعلقت الصحيفة في تقرير لها اليوم على قرار مصر بفرض حظر التجوال، قائلة، إنها خطوة صائبة رغم عدد الإصابات والوفيات المحدودة، متوقعة أن تأتى ثمارها بسيطرة واضحة من السلطات والقطاعات الطبية في مصر على انتشار كورونا.

وقالت الصحيفة، إن الكرة الآن في ملعب الشعب المصري، مشيرة إلى أن الأزمة في إيطاليا كانت في عدم التزام المواطنين وهو ما أدى لخروج كورونا عن السيطرة، لتعانى روما أكبر أزمة في تاريخها الحديث وسط مخاوف من انهيار النظام الطبي بالكامل.

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ونقلت الصحيفة قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، بإعلان فرض حظر التجول فى مصر، مشيرة إلى أن الخطوة ستعزل حوالى 100 مليون نسمة لمدة 11 ساعة كل ليلة، كما ستتوقف جميع وسائل النقل العام والخاص، وسيتم حظر أى حركة فى تلك الساعات، كما ستظل المدارس والجامعات مغلقة لمدة أسبوعين آخرين حتى 12 أبريل، واستمرار إغلاق المتاجر ومحلات السوبر ماركت يومى الجمعة والسبت، وتستبعد القيود على المخابز والصيدليات.

وأوضحت الصحيفة، أن مصر تشدد من إجراءات الأمن والوقاية من انتشار فيروس كورونا، ونقلت قول رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقييد الحركة تفيد كثيرا فى محاربة فيروس كورونا، واذا قرر الشعب الالتزام بالقرارات خلال الأسبوعين القادمين، سيتم محاصرة الفيروس، لذلك لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والإرشادات العامة لمواجهة الفيروس، ومنع التواجد في أماكن مزدحمة أو مغلقة، فالأزمة فى إيطاليا كانت عدم التزام الإيطاليين بالقواعد وحظر التجول المفروض للسيطرة على الوضع الذى خلفه انتشار فيروس كورونا.