شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فيروس هانتا الصيني الذي تسبب بوفاة شخص فى ووهان .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أصبح فيروس هانتا تريند عالمي، وذلك بعد ما نشرت جريدة "economictimes"، أنه توفى رجل من مقاطعة ووهان الصينية من فيروس هانتا، وذلك أثناء وجوده في حافلة سيارة كبيرة للنقل العام، ذاهبا لمقاطعة شاندونج الصينية، مما جعل السلطات الصينية تقوم باختبار جميع الركاب المتواجدين على الحافلة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وذلك وفقا للتقرير نشر في " جلوبال تايمز"، وخلال هذا الفيديو سنتعرف علي حقيقة هذا الفيروس. هانتا الفيروس الصيني يثير الذعر فما هي قصته؟ هانتا فيروس ينتشر ويتم العدوي به من القوارض ظهر هانتا في أمريكيا أول مرة 1993 ثم في الأرجنتين في 2018 أعراضه ارتفاع حرارة الجسم ويصاحبها قشعريرة الشعور بالصداع الشديد ألم في عضلات الجسم التعرض للقيء أو الإسهال أو ألم في البطن وبعد مرور من 4 إلي 10 أيام من الإصابة Advertisements يزداد الأمر سوء بأعراض أشد سعال يصاحبه إفرازات ضيق شديد في التنفس تعرض الرئة لتراكم شديد في السوائل انخفاض ضغط الدم انخفاض كفاءة القلب طرق العدوى ينتقل فيروس هانتا بلمس بول أو براز أو لعاب القوارض فقط لا ينتقل من شخص لأخر إلا بتبادل النفس لا يوجد علاج أو لقاح لفيروس هانتا بل يتم علاج داعم للمرضي عن طريق وضعهم علي أجهزة التنفس الصناعي وتزويد نسبة الأكسجين في الدم

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