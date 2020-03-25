شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد عمل مكاتب البريد.. وزيادة حد السحب من ماكينات الصراف الآلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الهيئة القومية للبريد؛ تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوي الجمهورية لتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا؛ وناشدت الهيئة القومية للبريد المواطنين بضرورة عدم التزاحم بالمكاتب لآداء الخدمات خاصة في فترة صرف المعاشات، واستغلال ميزة مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو ٢٠٠٠ مكتب بريد منتشرين على مستوي الجمهورية والتي تقرر تعديل مواعيد العمل بها لتبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتي الثالثة عصراً؛ كما تقرر تقديم الخدمات المالية التالية فقط خلال الفترة الحالية عبر مكاتب البريد وهي خدمات صرف المعاشات وخدمات صرف المرتبات وخدمات الحسابات الجارية والتوفير «سحب وإيداع» وخدمات الحوالات المالية الفورية وخدمات صرف المستحقات المالية وجميع خدمات التحصيل بأنواعها.

قال عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد أن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة قد شملت ايضاً زيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى ١٠ آلاف جنيه في اليوم بدلاً من ٤ آلاف جنيه وذلك للحد من تواجد العملاء بالمكاتب لسحب الاموال وتوجههم مباشرةً للسحب من ماكينات الصراف الالي؛ مشيراً إلى انه تم تشكيل لجان متابعة بالمناطق على مستوي الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب أول بأول كما تم تشديد التنبيه على ضرورة تنظيم انتظار المواطنين داخل المكاتب بما يساهم في الحد من انتشار الفيروس، بالاضافة إلى توضيح وشرح مميزات مد فترة العمل بالمكاتب للفترة المسائية واهمية عدم التزاحم داخل المكاتب للعملاء وذلك للحد من التكدسات داخل المكاتب.

واشار إلى انه قد تقرر ايضاً وقف العمل مؤقتاً في بعض القطاعات والادارات وكافة مراكز الحركة ومناطق التوزيع ومركز تبادل المطار باستثناء إدارة التبادل الوارد بالإضافة إلى وقف العمل في جميع الإدارات البريدية باستثناء رؤساء القطاعات ومديري العموم ولجان الطوارئ في الإدارات البريدية والشئون البريدية والتجزئة المالية والمراجعة المحلية ولجان الطوارئ والرعاية الصحية والخزن والسواير والجراجات