شكرا لقرائتكم خبر عن سائحو بيلاروسيا ولاتفيا وأواكرانيا يغادرون منتجعات الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي، أنه سيتم، الأربعاء، مغادرة سائحو بيلاروسيا ولاتفيا وأوكرانيا، وعدد من الجنسيات الأخرى إلى بلادهم بعد انتهاء إجازاتهم السياحية بمنتجعات البحر الأحمر.

وقدرت مصادر سياحية إجمالي عدد السائحين الذين غادروا البحر الأحمر لبلادهم منذ الأسبوع الماضي بنحو 70 ألف سائح بعد تعليق مصر استقبال الرحلات الدولية.

من جانبه، أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، أن آخر سائح سيغادر البحر الأحمر يوم 1 أبريل المقبل.

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وواصل العشرات من الفنادق والقرى السياحية بالغردقة إعلان خلوها من أي سائحين بعد انتهاء إجازات السائحين الأوربيين ومغادرتهم لبلادهم، وعدم استقبال أي سائحين جدد، وذلك مع تطبيق وزارة الطيران قرار وقف الطيران الدولي.

وقرر عدد من ملاك القرى السياحية بالغردقة ومرسى علم إغلاق قراهم السياحية لعدم وجود إشغالات بها، بعد انتهاء عمليات التعقيم والتطهير لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع العاملين بها تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس للسماح لهم بمغادرتهم لمحافظاتهم الأصلية.

ورصدت «المصري اليوم» مغادرة عدد من السائحين لإحدى القرى السياحية بمدينة الغردقة.

كان مطار الغردقة الدولي قد استقبل نحو 200 رحلة طيران فارغة دون أي ركاب منذ الخميس الماضي لتطبيق قرار وقف الطيران الدولي مع السماح باستقبال الطائرات فارغة لتنظيم رحلات لعودة السائحين لبلادهم بعد انتهاء اجازاتهم بالقرى السياحية ضمن جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأن غالبية المغادرين من الألمان والإنجليز.