شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: انتظام عمل المخابز وفتح المجمعات الاستهلاكية حتى 7 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمل المخابز بالمحافظات المختلفة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين حيث يتم توفير حصص الدقيق للمخابز وكذلك القمح لكافة المطاحن، وكذلك انتظام عمل المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع التموينية لاصحاب البطاقات وكذلك كافة المنتجات الغذائية .



يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلبة تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية "فروع المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي، البقالة التموينية" ،لتكون من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءًا حتى يتمكن المواطنين من صرف المقررات التموينية ،وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء وخلال مدة الحظر.

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كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد اصدر قرارات وانه اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعه



كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجاري