شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ2030 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، ارتفاع إصابات فيروس كورونا في إسرائيل إلى 2030 حالة.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، تسجيل إسرائيل ثلاث حالات وفاة بسبب فيروس كورونا آخرها لمريض يبلغ من العمر 87 عاما فى مستشفى هداسا.

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وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل أن المصابين بينهم 29 في حالة خطيرة، وكان وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد إردان أعلن، الاثنين الماضى، أن الحكومة الإسرائيلية ستقرر قريباً فرض حظر التجول في تل أبيب بعد تفشى فيروس كورونا الجديد.

وأضاف إردان فى تصريحات صحفية نقلتها هيئة الإذاعة والبث التليفزيوني في إسرائيل قائلا: لقد أكدنا سابقنا أن وصول الحالة الـ1000 سيتبعه قرارات جديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية ".

وتعتزم إسرائيل تمديد التوقيت الشتوى لمدة شهر على خلفية استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد بإسرائيل، وقال وزير الصحة الإسرائيلى يعقوب ليتسمان مساء الأحد، إن الحكومة الاسرائيلية تدرس تأخير العمل بالتوقيت الصيفي لحث المواطنين على التقليل من خروجهم للشوارع، موضحاً خلال مقابلة مع القناة الثانية أن وزير الداخلية ارييه أدرعي يعمل على تحقيق هذه الخطوة بهدف التقليل من خروج المواطنين خارج منازلهم والتقليل من عدد الإصابات بالفيروس.