وفاء تطلب الخلع : زوجي بخيل.. "مش عايز يدفعلي 150 ألف جنية اشتراكي في النادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي:
أقامت وفاء، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "زوجي رافض يدفع 150 ألف حتى اقيم عضوية في نادي".
تروي وفاء . 40 سنة ربة منزل: تزوجت منذ 12 سنة من محمد. 45 سنة تاجر وربنا رزقنا بطفلتين عمرهم ( 11_ 7 ) زوجي متيسر ماديا وعندما طلبت منه عمل عضوية في نادي حتى تمارس البنات نشاط رياضي اشترك باسمه.
اضافت الزوجة: زوجي اصبح يصطحب أسرته معه إلى النادي وغير مسموح باصطحاب أسرتي، فطلبت من زوجي عمل عضوية باسمي في النادي رفض وكان رده "حرام ادفع 150 ألف جنيه وانتي ممكن تدخلي من خلالي"، متابعة: ب"ياخذ البنات واخوته النادي ويتركني في المنزل بمفردي".
استكملت وفاء: فوجئت أن زوجي دفع قيمة عضوية النادي لزوج اخته، وعندما عتابته قال: "المبلغ سلف"، وسألته إيه ضمان المبلغ قال "لا يوجد ضمان احنا أهل".
تابعت: غضبت وتركت له المنزل وأقمت دعوة خلع تحمل رقم 2683 لسنة 2019.
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