الوطنية للصحافة تناشد الصحفيين بقصر التحركات وقت الحظر على حاجة العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أن مصلحة جميع العاملين والحرص على سلامتهم، وعدم تعرضهم لمخاطر بسبب انتشار فيروس كورونا، لها الاعتبار الأول والأهم.

وأضافت في خطاب لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية: ولما كانت الظروف الراهنة قابلة للاستمرار إلى أن تنتهى الأزمة، نهيب بجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية الالتزام بالقرارات التى تصدرها الدولة، وأن تكون التحركات أثناء فترة وقف التجوال لاحتياجات العمل فقط، ولمن يتم تكليفهم من قبل رؤساء التحرير ومجلس الإدارة، والحرص على ابراز الكارنيهات والتصاريح لرجال الأمن، ومساعدتهم فى أداء مهامهم .

وتناشد الهيئة جميع العاملين الذين يعانون من اشتباه فى الإصابة بأعراض كورونا - لا قدر الله - أن يبادروا على الفور بإخطار مؤسساتهم والهيئة لاتخاذ الإجراءات الصحية الضرورية.

وتنوه الهيئة أنها فى حالة انعقاد مستمر مع رؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير، لبحث أى مستجدات تحدث واتخاذ القرارات العاجلة والفورية، كما تناشد بالابتعاد عن الشائعات والكلام المرسل ، وتؤكد أنه سيتم الإعلان عن أية إجراءات جديدة يتم اتخاذها.