مصر | 8 نصائح مرورية للسائقين على الطرق السريعة

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قدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة في حالة وجود تقلبات جوية وانتشار الشبورة، لعدم وقوع أي حوادث، جاءت كالتالي:
1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيًا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.
2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.
3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.
4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.
5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.
6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.
7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.
8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت توقعات حالة الطقس على مختلف أنحاء البلاد كالتالي:
القاهرة الكبرى
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.
الوجه البحري
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.
شمال الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد ليلًا، والرياح معتدلة.
جنوب الصعيد
يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24
شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 24
طنطا: الصغرى 13 والعظمى 23
دمنهور: الصغرى 13 والعظمى 23
الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 22
بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 21
مطروح: الصغرى 11 والعظمى 21
السلوم: الصغرى 10 والعظمى 22
سيوة: الصغرى 12 والعظمى 22
بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 20
دمياط: الصغرى 15 والعظمى 20
الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 24
الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 24