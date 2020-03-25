أخبار مصر | أمطار.. تعرف على حالة الطقس فى أول أيام الحظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمطار.. تعرف على حالة الطقس فى أول أيام الحظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة:

القاهرة الكبرى

طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري

طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد

طقس معتدل نهارًا، شديد ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد

طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24

شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 24

طنطا: الصغرى 13 والعظمى 23

دمنهور: الصغرى 13 والعظمى 23

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 22

بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 11 والعظمى 21

السلوم: الصغرى 10 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 12 والعظمى 22

بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 20

دمياط: الصغرى 15 والعظمى 20

Advertisements

الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 24

الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 24

السويس: الصغرى 12 والعظمى 23

العريش: الصغرى 13 والعظمى 21

رفح: الصغرى 12 والعظمى 20

رأس سدر: الصغرى 16 والعظمى 20

نخل: الصغرى 13 والعظمى 22

نويبع: الصغرى 18 والعظمى 22

طابا: الصغرى 15 والعظمى 21

كاترين: الصغرى 12 والعظمى 20

الطور: الصغرى 19 والعظمى 21

شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 23

الغردقة: الصغرى 17 والعظمى 24

مرسى علم: الصغرى 16 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 15 والعظمى 26

بني سويف: الصغرى 15 والعظمى 27

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 26

أسيوط: الصغرى 12 والعظمى 26

سوهاج: الصغرى 14 والعظمى 27

قنا: الصغرى 15 والعظمى 30

الأقصر: الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 20 والعظمى 33

أبوسمبل: الصغرى 19 والعظمى 35

الوادي الجديد: الصغرى 18 والعظمى 31

شلاتين: الصغرى 17 والعظمى 30

أبو رماد: الصغرى 16 والعظمى 29

حلايب: الصغرى 18 والعظمى 30

رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 29