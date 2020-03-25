شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 53 مليون جنيه لإحياء مسار العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أمس، سبل التعاون بين الوزارتين، وبحثا مدى إمكانية توفير 53 مليون جنيه لإحياء مسار العائلة المقدسة فى 8 محافظات، وناقشا أعمال التطوير فى ميدان التحرير، وإرجاء الحجز على المتعثرين فى النشاط السياحى والفندقى.

واستعرض الوزيران ملفات قطاع السياحة فى المحافظات، ومنها تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لشؤون السياحة والآثار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإرجاء الحجز الإدارى على كل المتعثرين فى النشاط السياحى والفندقى لمدة عام.

Advertisements

واستعرض الوزيران مستجدات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة فى 8 محافظات، وتوفير 53 مليون جنيه للمشروع من وزارتى السياحة والآثار والتنمية المحلية والمحافظات.

وقدم الوزيران الشكر للمحافظين على جهودهم خلال الفترة الماضية، والجهات المعنية المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع القومى، مشيرا إلى أن الوزارة على اتصال مستمر مع المحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون السياحة والآثار، وإزالة المعقومات.

وبحث الاجتماع مستجدات تطوير ميدان التحرير، فى إطار تكليف رئيس الوزراء، استعداداً لاستقبال الحدث الأكثر أهمية (نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى فى التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط).

وأشاد «العنانى» بتعاون المحافظين مع وزارة السياحة؛ خاصة تسهيل وقف الحجز الإدارى على المتعثرين.