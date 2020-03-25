شكرا لقرائتكم خبر عن نصفهم آخر 4 أيام.. 20 حالة وفاة بـ«كورونا» في مصر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 402، و20 حالة وفاة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة فإن أغلب المتوفين بسبب كورونا كان من المصريين وتتراوح أعمارهم بين 50 و80 عامًا.

والحالات الـ20 جاءت على النحو الآتي:

1- مواطن ألماني

المواطن ألماني الجنسية، يبلغ من العمر 60 عامًا. ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.

المصاب توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة.

نتيجة العينة ظهرت في اليوم التالي السبت 7 مارس وجاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وتم وضعه في الرعاية المركزة، نظرًا لأنه يعانى من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد.

رفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي الأحد 8 مارس، مكث في مصر لمدة 7 أيام فقط.

2- سيدة مصرية

تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الدقهلية، استقبلتها مستشفى صدر المنصورة وهى تعاني من التهاب رئوي حاد صباح الأربعاء، 11 مارس، وعلى الفور تم سحب عينة لها وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، وتوفيت الخميس 12 مارس.

وحسب مصادر مسؤولة فإن السيدة تدعى «ع. م. إ»، 60 سنة، من قرية السماحية الكبري، التابعة لمركز بلقاس، وتم توقيع الكشف عليها في عيادة خاصة ببلقاس، ثم تم تحويلها لمستشفى الصدر المنصورة، صباح الأربعاء، بتشخيص التهاب رئوي مزدوج، وجرى سحب مسحات أنفلونزا موسمية H1N1، ومسحات للكورونا وجاءت النتيجة أنها إيجابية لكورونا.

فور التأكد من إيجابية الإصابة تم تحويلها إلى مستشفى الإسماعيلية لعزلها وخضوعها لبروتوكول علاج الكورونا، ولكنها توفيت بعد ساعات من نقلها للمستشفى.

وكشفت المصادر أن «الحالة ليس لها تاريخ مخالطة بمصابين، ولكن بالتقصى تبين أنه منذ أسبوعين توفي مصري من أبناء القرية بإيطاليا وأحضرته زوجته الإيطالية لدفنه بالقرية وأقامت مع أسرته لمدة 3 أيام، ثم سافرت الزوجة، وخالطتهم المريضة وأسرتها».

وأشارت المصادر إلى أنه «تم أخذ مسحات من 6 من المخالطين للحالة المتوفية من أسرتها وتم عزلهم بمنازلهم تحت المتابعة لمدة 14 يومًا، كما تم أخذ مسحات من الطاقم الطبى الذي تعامل معها أثناء وجودها بمستشفى الصدر وكذلك الأطباء الذين ترددت عليهم بالعيادات الخاصة وجميعهم تحت العزل الذاتى والمتابعة لمدة 14 يومًا».

3- ألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاماً بمحافظة الأقصر، في 16 مارس.

4- مصري يبلغ من العمر50 عاماً من محافظة الدقهلية، كان مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة.

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كشفت مصادر بمديرية الصحة بالدقهلية أن المتوفى يدعى «أ.ع.ع»، موظف بالضرائب العامة، ومقيم بمدينة بلقاس، ومتزوج ولديه ولدان وثلاث بنات.

وكشفت المصادر أن المتوفى توجه لمستشفى بلقاس، يوم 11 مارس، يعانى من التهاب رئوى حاد ومصاب بالضغط والسكر، وتم أخذ مسحة منه 12 مارس في إطار الترصد لفيروس الكورونا، وجاءت النتائج صباح 13 مارس تبين إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد، وتم نقله على الفور في سيارة إسعاف معقمة ذاتيا إلى العزل بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، وتوفى صباح 16 مارس.

5- إيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، في 17 مارس.

6- مصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، في 17 مارس.

7- مصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل في 19 مارس.

8- مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا، توفي في 20 مارس.

9- سيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفيت في 21 مارس.

10- مواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا، توفي في 20 مارس.

11- مواطنة تبلغ من العمر 51 عاماً، توفيت في 22 مارس.

12- مواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، توفي في 22 مارس.

13- مواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، توفي في 22 مارس.

14- مواطن يبلغ من العمر 56 عاماً، توفي في 22 مارس.

وفي 22 مارس توفي اللواء أركان حرب خالد شلتوت، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد.

15- هندي، توفي 23 مارس.

(16 إلى 19) 4 حالات من المصريين، في 23 مارس.

وفي 23 مارس توفى اللواء شفيع عبدالحليم داوود، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال مشاركته في أعمال مكافحة المرض بالبلاد.

20- مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عاماً، توفيت في 24 مارس.

وحسب وزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء 24 مارس، هو 402 حالة من ضمنها 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.