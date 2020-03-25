شكرا لقرائتكم خبر عن «تصريحات متضاربة عن أرقام كورونا الرسمية».. «أطباء بني سويف» تكذّب محمد ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن الدكتور مصطفى هارون، نقيب الأطباء ببنى سويف، هجومًا على قناة «مكملين»، واصفًا إياها بـ«الإرهابية التي تروج للشائعات» ضد أطباء بنى سويف.

وحذر «هارون» أهالي المحافظة من متابعتها، مؤكدا أن الإعلامي محمد ناصر «اختلق بيان مفرك على صفحة اسمها ائتلاف أطباء مصر، بأن الأطباء ببني سويف يقعون تحت ضغوط نفسية وأعباء فوق طاقتهم أثناء أداء واجبهم نتيجة التصريحات المتضاربة من قبل الجهة الرسمية المنوط بها الإعلان عن الاصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا».

وقال «هارون» إن هذا «كذب وافتراء»، مشيرًا إلى أنه أصدر بيانًا أوضح فيه أن نقابة أطباء بني سويف تنفي وتستنكر ما جاء عبر «قناة مكملين وعلى صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع المشبوهة، وهي تدرك حجم الأزمة التي تمر بها مصرنا الحبيبة، وأنها قلب الأطباء، وإذ تثمن على بطولات الزملاء في كل المستشفيات ونقدر ما تقوم به الدولة ومساندتها للأطباء ودعم رئيس الجمهورية في احتواء الأزمة والعبور بالوطن لبر الأمان، وفي إطار تواصلها مع المحافظ والمجلس الأعلى للصحة ووكيل الوزارة تناشد الجميع تحري الدقة فيما ينشر والبعد عن ترديد الشائعات وترفض وتستنكر وتقف لكل من يعبث بأمن مصر القومي حفظ الله مصر وشعبها وأسأل الله أن يرفع هذا البلاء».