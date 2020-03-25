شكرا لقرائتكم خبر عن «عقّم نفسك.. واقبض مرتبك»: «حملات شبابية» أمام ماكينات الصراف الآلى لمواجهة «كورونا» في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عدد من شباب المحافظات حملات لمواجهة العدوى بفيروس «كورونا» بالتزامن مع بدء صرف المعاشات تحت شعارات «عقم نفسك.. واقبض مرتبك» و«صحتك قبل مرتبك» لتوعية الأهالى بكيفية الوقاية من الإصابة بالفيروس قبل وبعد استخدام ماكينات الصراف الآلى المنتشرة أمام البنوك وفى الشوارع وكذلك منع الزحام عليها.

فى البحيرة، نظم طلاب جامعة دمنهور حملة للتوعية على ماكينات الصراف الآلى فى مدينة دمنهور ووضع المشاركون فى الحملة علبة مناديل ورقية وقفازات وأكياس للقمامة بجوار ماكينات الصرف الآلى، كما تم وضع ملصقات إرشادية بجانب الماكينات لإرشاد المواطنين بالوقاية من فيروس كورونا.

تنظيم المقاعد للمترددين على ماكينات الصراف الآلى فى الوادى الجديد

وقال الدكتور عمرو هيكل، منسق أسرة طلاب من أجل مصر بكليات جامعة دمنهور، الاستاذ بكلية زراعة دمنهور، أن أسرة طلاب من أجل مصر هى أسرة مركزية فى الجامعة، وتهدف لخدمة المجتمع، أنه تحسبًا للتزاحم على ماكينات الصراف الآلى قام أعضاء الأسرة بالتفكير فى مساعدة المواطنين فى حماية أنفسهم من انتشار الفيروس وتم وضع المناديل الورقية والقفازات بجوار الماكينات، أكياس قمامة لإلقاء المناديل والقفازات بعد الاستخدام فيها.

وكيل مديرية الصحة فى الشرقية يقود حملة توعية لمنع الزحام على ماكينات الصراف الآلى

وأضاف «هيكل» أنه تم أيضًا وضع ملصقات إرشادية للمواطنين باستخدام المناديل والورقية والقفازات الموجودة بجوار الماكينات وإلقائها فى كيس القمامة بعد الاستخدام، كما تضمنت أيضًا إرشادًا للمواطنين بالحفاظ على مسافة بين كل مستخدم للماكينة وآخر لا تقل عن متر، مشيرًا إلى أنه سبق وضع المناديل والقفازات وصناديق القمامة أمام الماكينات قيام شباب الأسرة بالتعقيم الكامل للماكينات والمنطقة المحيطة بالماكينات الموجودة فى مدينة دمنهور وعددها 54 ماكينة تابعة لمختلف البنوك.

حملة صحتك قبل مرتبك فى دمنهور

وفى بنى سويف، دشن عدد من شباب بنى سويف، الثلاثاء، عدة حملات لتعقيم ماكينات الصرف الآلى، وتم توفير عدد من القفازات والمناديل الورقية والأكياس البلاستيكية بجوار كل ماكينة لاستخدامها من قبل المواطنين قبل استعمال الماكينات.

وفى المنيا، أطلق شباب مدينة سمالوط مبادرة لتخفيف الزحام والتكدس على ماكينات الصرف الآلى بوضع كراسى «فراشة» أمام ماكينات الصرف، لمنع الطوابير والتقارب.

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شباب بنى سويف يعقمون ماكينات ATM قبل صرف المرتبات

وقال تركى جمال، أحد منظمى المبادرة، من أبناء مركز سمالوط، أن الفكرة تطوعية لمشاركة كبار السن والموظفين، فى تنظيم الازدحام المعتاد فى صرف المرتبات من الماكينات، منعا للتكدس وانتشار العدوى، مشيرًا إلى أنه تم وضع الكراسى على مسافات متباعدة، معربًا عن أملع تطبيق الفكرة أمام ماكينات الصرف الآلى على مستوى الجمهورية.

شباب بنى سويف يعقمون ماكينات ATM قبل صرف المرتبات

وفى الشرقية، قاد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة حملة لتوعية المواطنين والعاملين بماكينات الصرف الآلى بمدينة الزقازيق، تزامنا مع موعد صرف المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة، رافقه الدكتور خالد فوزى، وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائى، والفرق الوقائية بالمديرية.

وقدم وكيل الوزارة إرشادات توعية للمواطنين عند ماكينات الصرف الآلى، وداخل البنوك، وأكد على أهمية ترك مسافة كافيه بين المواطنين أثناء الانتظار لصرف الراتب لا تقل عن متر.

أحد الشباب خلال تعقيم ماكينة ATM

وفى الوادى الجديد، كلف المحافظ اللواء محمد الزملوط رؤساء المراكز بتخصيص أماكن لانتظار المواطنين وتوفير مواد التعقيم اللازمة لهم ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحققت الإجراءات ارتياحا لدى المواطنين وساهمت بشكل كبير فى الحد من الازدحام أما ماكينات الصراف الآلى.

ماكينات ATM فى الوادى الجديد

ووفر عدد من الشباب المتطوعين كميات من المطهرات والمناديل الورقية للمترددين على ماكينات الصراف الآلى لسحب المعاشات.

وفى القليوبية، أمر اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بوضع مقاعد انتظار تخفيفا على المواطنين من الزحام أمام ماكينات الصراف الآلى وحفاظا على سلامة المواطنين من التجمعات.

مطهر بجوار ماكينة الصرف الآلى

وفى كفر الشيخ، أشرفَ استفتاح أبوإبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال التطهير والتعقيم المستمر لماكينات الصراف الآلى، وتنظيم صرف الرواتب والمعاشات أمام ماكينة البريد وماكينات الصرف، لمنع أى تكدس أو تجمعات، بمشاركة مجتمعية من شباب المركز.