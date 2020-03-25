شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح في 3 قرى بالمنيا عقب شفاء 4 مصابين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرى «ساقولا» و«أبوجرج» و«القيس»، في مركز بنى مزار بالمنيا، حالة من الفرح عقب تعافى 4 مصابين «3 سيدات ورجل» من فيروس كورونا المستجد وعودتهم إلى منازلهم، في الساعات الأولى من صباح أمس، قادمين من الحجر الصحى بمحافظة قنا.

وضمت قائمة المتعافين سلوى توفيق، صاحبة مكتب سياحة، من قرية ساقولا، وحمدى أحمد وشادية عبدالله، من قرية القيس، وإصلاح محمد، من أبناء قرية أبوجرج.

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وأشار المتعافون إلى أنهم قضوا رحلة علاج داخل الحجر الصحى لمدة 10 أيام، عقب إعلان إصابتهم بالفيروس، أثناء أداء مناسك العمرة بالأراضى الحجازية.

وقالت سلوى توفيق، من المتعافيات: «فوجئنا جميعًا بإعلان إصابتنا بالمرض، وخضعنا لتعليمات مرفق الإسعاف في نقلنا إلى الحجر الصحى والعلاج داخل المستشفى»، مشيرة إلى أنه كان يتم أخذ عينات دورية حتى إعلان تعافيهم من المرض، ضمن 68 حالة أعلنت وزارة الصحة عن تعافيهم من المرض وعودتهم إلى منازلهم.

وأضافت: «غمرتنا السعادة عقب خروجنا، وقمنا باستقلال تاكسى من محافظة قنا إلى منازلنا بقرى مركز بنى مزار، حيث رحب بنا أهالى القرى».

وقدم العائدون من رحلة الشفاء الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة، ممثَّلة في وزارة الصحة، لرعايتهم المصابين، وناشدوا المواطنين الالتزام بتعليمات وقرارات الحكومة بالبقاء في المنازل للحفاظ على أرواحهم من الخطر.