شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تاريخ: 44 مرضًا وبائيًا ضربت مصر من 1250 إلى 1517 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القس تكلا نجيب، أستاذ التاريخ القبطى بالكلية الاكليريكية بالمنيا، إن 44 مرضًا وبائيًا ضربت مصر فى الفترة بين عامى 1250 وحتى 1517 ميلادية، منها السل والطاعون والكوليرا والجديرى، مشيرًا إلى أنها خلفت آلاف الضحايا من بينهم أحد باباوات الكنيسة بالوباء، وهو البابا ميخائيل الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية آنذاك، ويعد البابا الثامن والستين من باباوات الأقباط

وأضاف أن الأنبا باخوميوس، الملقب بـ«أبو الشركة»، كان من بين الضحايا، حيث كان يطوف بين المصابين بالطاعون يقدم لهم أنواعًا من العون، وأثناء حضوره شعائر القداس الإلهى ليلة عيد الصعود المجيد أحس بعوارض المرض الخبيث فى جسمه، وبعد انتهاء الخدمة ودع تلاميذه وأخذ يوصيهم، وما إن فرغ من وصيته لهم حتى أسلم روحه.

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وأشار إلى أنه فى عام 1915، أصدر رئيس وزراء مصر، آنذاك، أمرًا بغلق المساجد والكنائس، بسبب تفشى الكوليرا، وفقدت مصر عشرات الآلاف من المواطنين.

وأكد القس تكلا نجيب، أن عام 1348 أطلق عليه تاريخيًا عام الفناء العظيم، حيث تعرضت مصر خلاله لعدة كوارث منها، جفاف النيل وعدم إتيان الفيضان، الأمر الذى نتج عنه الجوع والفقر، ثم حدوث زلزال، وأخيرا تفشى الطاعون، وذكر المؤرخ الكبير تقى الدين المقريزى، فى كتابه «كشف الغمة بإغاثة الأمة»، أنه خلال عام 1348 كان يخرج من القاهرة كل يوم ما يزيد على 20 ألف جنازة وبلغ عدد من مات نحو 900 ألف، ولم يزرع من الأراضى الزراعية فى هذه السنة إلا القليل بسبب موت الفلاحين وفناء قرى بأكملها، وكان الطاعون أخطر الأوبئة التى هاجمت مصر عام 1347 م، وتفشى بين أهالى القرى المصرية الزراعية، وتوفى نحو 200 ألف مصرى، وأتى الطاعون والمجاعة بعد ذلك على الأخضر واليابس بين عامى 1347 م و1349م.

وأشار إلى أن الأوبئة ثم إتيان الفيضان تسبب فى اختفاء إيبارشيات وكنائس بأكملها، منها «تنيس» و«نوسا البحر» فى منطقة الدلتا.