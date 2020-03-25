شكرا لقرائتكم خبر عن مرحلة جديدة فى مواجهة «كورونا»: بدء حظر التجول اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الدولة مرحلة جديدة في مواجهة «كورونا»، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مجموعة من القرارات، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، لمدة 15 يومًا.

تضمنت القرارات حظر انتقال أو تحرك المواطنين بكل أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً؛ مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، فضلًا عن توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، واستثناء سيارات نقل المواد والسلع الغذائية والخضروات بكل أنواعها من القرار.

وتقرر إغلاق كل المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية «المولات التجارية»، ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور، خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، يكون الغلق على مدار اليوم، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

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وتضمنت حزمة القرارات إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.

وقرّرت الحكومة تعليق تقديم جميع خدمات الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقارى، والسجل المدنى، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، باستثناء الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة، وصرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد، والمستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية، وإغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، وتمديد تعليق الدراسة بكل أشكالها وأى تجمعات للطلبة وحضانات الأطفال؛ وحركة الطيران، ومعاقبة المخالفين وفقًا لقانون الطوارئ بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد في تدوينة على حسابه الرسمى بموقع «فيس بوك» أنه على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار ڤيروس كورونا، كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصرى، مشددًا على ثقته في المصريين.

في سياق متصل، أصدر مدبولى قراراً بتدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية.