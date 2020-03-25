شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تخصص نصف ساعة يوميًا للرد على الأسئلة حول كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دار الافتاء أنه بداية من اليوم الأربعاء ستكون خدمة البث المباشر على صفحة الدار الساعة الواحدة ظهرًا على أن يخصص النصف ساعة الأولى منها للإجابة عن الأسئلة الخاصة بفيروس كورونا من الناحية الشرعية وقد تمتد الخدمة لأكثر من ساعة على حسب عدد الأسئلة.

وكانت قد وكشفت الدار عن طرق التواصل معها للفتاوى خلال مدة الحظر تكون من خلال:

من الموبايل أو الأرضي (107) مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة.

تليفون (0020225970400) من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة.

فاكــس: 25926143 مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

أو من خلال الموقع عبر الرابط الآتي:

https://goo.gl/1P2YSW

تعمل هذه الخدمة على مدار 24 ساعة من الأحد إلى الخميس وتغلق يومَي الجمعة والسبت.

ويمكن الحصول على الإجابة بإحدى الطرق الآتية:

الطريقة الأولى:

الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فتوى

https://goo.gl/LHZicF

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استخدام الرقم الذي احتفظت به سابقًا في الاستعلام عن سؤالك.

الطريقة الثانية:

إذا كنت قد أدخلت بريدك الإلكتروني عند السؤال فقم بتفقُّده؛ لأننا سوف نرسل لك إعلامًا بأن سؤالك قد تمت الإجابة عليه. مع العلم أن أقصى عدد للحروف هو 1000 حرف.

كما يمكن طرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوى

لنظام android من خلال الرابط الآتي:

https://goo.gl/G9EMy1

ولنظام ios من خلال الرابط الآتي:

https://goo.gl/MC8DgW

علمًا بأن التطبيق يعمل على مدار 24 ساعة.

كما يمكن طرح الأسئلة خلال مواعيد البث المباشر بالفيديو للرد على الفتاوى مباشرة على صفحة الفيس بوك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

البث على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta