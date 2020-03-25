"الحكم بقضية رشوة المترو وخلية داعش الجيزة".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

الحكم في معارضة أحمد الفيشاوي على حبسه سنة

تصدر محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، حكمها بالمعارضة المقدمة من الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر بحقه بالحبس سنة، في اتهامه بالامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامتها ضده ابنته لينا الفيشاوي.

كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، وأمانة سر سعيد شعبان، قد قضت غيابيًا بمعاقبة الفنان بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بـ20 ألفًا تعويض و50 ألفًا للمحاماة والمصاريف.

الحكم على سعاد الخولي بقضية "الكسب غير المشروع"

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع يقدر بـ 900 ألف جنيه.

واستند قرار الإحالة إلى أن المتهمة بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وبصفتها تولت مناصب مدير مديرية الطب البيطري محافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة حصلت لنفسها ولذويها وأبنائها، على کسب غير مشروع بلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها.

الحكم على المتهمين بقضية "رشوة المترو"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا "برشوة المترو".

كشفت تحقيقات محمد الجرف وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن "هاني. ع"، يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات، وأنه المختص وظيفيًا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة، واتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها؛ وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة، وأعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته.

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توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وعرض المتهمين مبلغ الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات الشركة دون خصم، وقام بمجاراة الشاهد الأول واتفقوا على تقديم مقدم الرشوة بأحد المطاعم.

اعترف المتهم الأول بتقديمه مبلغ الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات شركته، وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.

محاكمة 37 متهما بالاستيلاء على أموال شهداء ومصابي ثورة يناير

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، قضية محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء على أموال مجلس رعاية أسر، ومصابي شهداء ثورة يناير بما يبلغ 30 ألف جنيه، من خلال تزوير تقارير طبية عن إصابتهم خلال أحداث الثورة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار رأفت المالكي، وعضوية المستشارين أسامة جامع، ومصطفى البهبيتي، وسكرتارية سعيد عبد الستار ومحمد فريد.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بأمر الإحالة، أنهم خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر قاموا بالاشتراك مع مجهول بتزوير محررات رسمية، وهي التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة في تقديمها للمجلس القومي لرعاية المصابين، وأسر شهداء ثورة يناير؛ للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها، للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابي وأسر الشهداء.

وجدير بالذكر، أنه يحاكم في القضية كل من ''محمد حسني إبراهيم، وفاطمة أحمد حسين، ومحمد محسن علي، وأحمد محسن علي، وفريدة علي عثمان، وحسام محمد فاروق، وفوزي فوزي عمران، وسيد حسين سعيد، ومحمد خلف علي إبراهيم، وحسين حسين سيد، ومحمد طارق بدر، وإبراهيم ناجي محمد، وأبو القاسم محمد أبو القاسم، وسامح عادل عبد الله، ومحمد سيد أحمد، ومجدي حسن علي، وسامح حسين صادق، ومليك طلعت محمود، ومحمد يوسف عبده، ونوال أحمد عبد الموجود، وشهد حمادة محمد، ومحمد حافظ عبد الرحيم، ونشوى إسماعيل أبو الحسن، ونجوى رمضان عبد الرحمن، وسميحة سعد الدين محمد، وأحمد حنفي منصور، وعبد الرحمن أحمد محمد، وحسام حسن عبد الرازق، وإبراهيم عبد العال عبد الجواد، ومسعد طارق مسعد، ورفعت محمد مؤمن، وعمرو حامد أحمد، وسعد جابر سليمان، ومحمود محمد نبيل، وأحمد أمين محمد، وكريم صالح محمد، وهويدا خليل إبراهيم''.

الحكم على 7 متهمين في قضية خلية "داعش الجيزة"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، في القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة".

كان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضي وكيل أول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.

وتوصلت التحقيقات إلى قيام قائد الخلية بإعداد برنامج فكري وإمداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور.