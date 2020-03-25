مصر | عاجل.. العثور على جثة مدمن مخدرات داخل شقته في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العثور على جثة مدمن مخدرات داخل شقته في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة مدمن مخدرات داخل شقته، بمنطقة الدقي، وسط المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي من إدارة شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بالقرب من فندق شهير، بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، حيث انتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، وعُثر على جثة قاطن الشقة، دون أي إصابات ظاهرية، وتبين سلامة جميع أبواب ونوافذ الشقة.

في غضون ذلك، توصلت تحريات العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة إلى أن المتوفي أربعيني العمر، وكان يقيم بمفرده بالشقة محل الواقعة، وكان يتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الإستروكس" المخدر.

وعد توقيع الكشف الطبي على الجثة، تبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته، وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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في سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل، ملقاة بنطاق مركز أبو النمرس، فضلًا عن فحص بلاغات التغيب على مستوى المحافظة، وتعميم نشرة بأوصاف الطفل على أقسام ومراكز القطاع.

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