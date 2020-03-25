مصر | ماتت الأم والسبب تعقيم كورونا.. التحقيقات تكشف تفاصيل تسمم أسرة كاملة بأوسيم

وأمرت النيابة، بتشريح جثة السيدة، والاستعلام عن حالة المصابين نتيجة التسمم، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقي إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود إشارة لمأمور مركز شرطة أوسيم، من مستشفى أوسيم المركزي باستقبال أسرة كاملة مصابة بأعراض تسمم.

وتبين بالفحص والمعاينة، أن الزوجة فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وتم تحويل باقي أفراد الأسرة إلى مركز السموم لتلقي العلاج اللازم، وهم في حالة صحية مستقرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.

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وكشفت التحقيقات، أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الاتجار وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة حوالي ٢٩٢ قرصًا.