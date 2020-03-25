أخبار مصر | دمار آثار مصرية قديمة بسبب زلزال أوكرانيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمار آثار مصرية قديمة بسبب زلزال أوكرانيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت مدينة زغرب الأوكرانية لزلزال قوي ضرب أنحاء البلاد، وقد أصيبت عدد من المتاحف بالأضرار ضمنها متحف مدينة زغرب والذي يضم عدد من القطع الأثرية المصرية القديمة.

وحصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على عدد من الصور للآثار المصرية التي أصابها الدمار في متحف زغرب الوطني، وكذلك بعض الصور لآثار التدمير في المتاحف الأوكرانية.

وأظهرت الصور تحطم عدد القطع الأثرية المصرية القديمة وتضررها، منها أواني الفخارية، وزجاجية، وتمثال وتابوت ملون وهذه القطع ضمن القطع المملوكة للمتحف.

كما تعرضت عدد من متاحف زغرب الواقعة أيضًا في وسط المدينة لأضرار جراء زلزال الأحد الماضي ولم يتم تحديد مدى الأضرار بعد ونشر متحف الفنون والحرف اليدوية صور لعواقب الزلزال الوخيمة، ثم بدأ أمناء المتحف في إعداد تقارير عن الوضع كلٌ في متحفه.

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ومن ناحيته، قال ماتيا برستيلو ريسيتار، مدير متحف التاريخ الكرواتي، إن بنايتهم لم تعد آمنة معماريًا، وأبلغ مدير متحف المدارس، Stefka Batinic، أن المتحف تعرض لأضرار بالغة والمبنى تم تعريفه "غير صالح للاستخدام"، كما تعرض كل من متحف الفنون والحرف وكلية الحقوق بجوار المسرح الوطني الكرواتي لبعض الأضرار.

أما مباني المسارح فيأتي مسرح كوميدجا الأسوأ بينها، حيث يحتاج للكثير من أعمال الترميم والإصلاح، أما مبنى المسرح الوطني الكرواتي فقد نجا ولكنه ينتظر الفحص من الخبراء فيما تعرضت ثلاثة مسارح أخرى بوسط المدينة لأضرار طفيفة.

وكانت قناة يورونيوز قد عرضت مشاهد لأثار حطام زلزال قوته 5.3 درجة ضرب منطقة الشمال من زغرب عاصمة كرواتيا زغرب، وأنباء عن مقتل شخص، وكان المركز الألماني لأبحاث العلوم الجغرافية اعلن الأحد الماضي أن زلزالا قوته 5.3 درجة وقع إلى الشمال من زغرب عاصمة كرواتيا.