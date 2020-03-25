أخبار مصر | 'الإعلاميين': متواجدون طوال الأسبوع للاستمرار في أداء دور النقابة تجاه الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الإعلاميين': متواجدون طوال الأسبوع للاستمرار في أداء دور النقابة تجاه الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسة، إن النقابة لا تغلق أبوابها لتقديم التسهيلات وحل مشكلات الأعضاء في هذه الأيام، حتى يستمر الإعلاميون في أداء عملهم على اأكمل وجه؛ فهم جنود شجعان من أجناد هذا الوطن.

وقال "سعدة" إن بطاقة عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة، هو الضمان الأساسي لأداء الإعلامي لعمله، والذهاب إلى عمله بكل سهولة ويسر؛ فقد أوضح قرار الحظر أن يكون الإعلامي حاملًا لإثبات الشخصية المعتمد من نقابة الإتلاميين، وأن يكون ساريًا خلال عام 2020.

وأضاف أن النقابة قررت أن تفتح أبوابها أمام كل الزملاء من السبت إلى الخميس، من الثانية عشرة ظهرًا، وحتى الرابعه عصرًا، يوميًا؛ لتقديم كافه التسهيلات والخدمات، وحل المشكلات التي تقابل الأعضاء.

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وأكد أن ذلك تماشيًا مع السياسة العامة للدولة، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية، تضمن سلامة المجتمع من هذه الجائحة العالمية (كوفيد 19)، على أن تكون قوة العمل بالنقابة لا تتجاوز 10%، وهذا علي يؤثر سير العمل بالنقابة بانتظام.

وأهاب "سعدة" بجميع الإعلاميين، ضرورة الالتزام بالمهنيه وميثاق الشرف الإعلامي، وضرورة استمرار العمل بالنقابة، في أخذ المعلومات والبيانات والأرقام من مصادرها الرسمية لمؤسسات الدولة.

وأوضح قيب الإعلاميين أن الرصد الإعلامي الخاص بالنقابة مستمر، في رصد وتحليل أداء كل الإعلاميين في جميع وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة، الرسمية والخاص، مشددًا على ضرورة أن يطلع الجميع بدوره المسؤول تجاه الدولة المصرية ومجتمعها.