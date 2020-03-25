أخبار مصر | تعليق العمل بنقابة محامي شرق الإسكندرية مع استمرار مشروع العلاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق العمل بنقابة محامي شرق الإسكندرية مع استمرار مشروع العلاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر محمود الأمير نقيب شرق الإسكندرية قرارًا بوقف العمل لموظفي النقابة ابتداء من غدا الأربعاء وحتى 2 أبريل، أسوة بموظفي النقابة العامة عدا مشروع العلاج.

وأعلن رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم غلق النقابة لمدة أسبوعين حتى الخميس 2 أبريل المقبل، وذلك بعد ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل النقابة.

جاء ذلك بعد مطالبة المحامون، بغلق النقابة للوقاية، والحد من التجمعات، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة للتطهير، وذلك في كافة مقرات النقابة العامة والفرعية بالمحافظات، وأيضًا تكفل النقابة بإعانة المحامين الذين تثبت إصابتهم.