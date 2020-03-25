شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الجمعة ستصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة كصلاة ظهر عادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن «الجمعة ستصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة ظهر عادية في أي يوم من الأيام إلى أن يرفع الله (عز وجل) البلاء عن البلاد والعباد بإذن الله تعالى، ونؤمل في الله (عز وجل) وندعوه أن يجعل ذلك قريبًا».

وتابع في بيان، مساء الثلاثاء: «وبالنسبة للأذان سيكون أذانًا واحدًا فقط هو أذان الظهر، ويتم إضافة كلمة واحدة إلى قول المؤذن ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم: لتكون على النحو التالي :(ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا)، (ألا صلـوا في رحالكم ظهرًا)».

كما أكد الوزير أن الجمعة لا تنعقد في المنزل على الإطلاق.