شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يوضح حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ما تردد على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني واحتساب نتيجة الفصل الدراسي الأول، موضحًا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حددت موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 30 مايو المقبل، وفقاً للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقاً وفقاً لمستجدات الأمور.

وحذر د. دسوقي في بيان، الثلاثاء، من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة التي تبثها حسابات وصفحات وهمية تهدف إلى تضليل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وإثارة الرأي العام وإحداث بلبلة في الوقت الذي جندت الدولة فيه إمكانياتها كافة للتصدي لفيروس كورونا.

من ناحية أخرى وجه رئيس الجامعة بعدم تحمل طلاب المدن الجامعية أي مصروفات إلا عن المدة الفعلية التي قضوها في المدن، مؤكدا أنهم لن يتحملوا أي مصاريف خلال فترة تعليق الدراسة والمحددة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه غير مسموح للطلاب بالحضور لمقار المدن لأخذ متعلقاتهم الشخصية نظرًا للتعقيم والتطهير الكامل للمدن.