شكرا لقرائتكم خبر عن للعاملين بجميع المؤسسات الصحفية.. توجيه جديد من «الهيئة الوطنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة توجيهًا لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، بالحرص على مصلحة جميع العاملين وسلامتهم، وعدم تعريضهم لمخاطر بسبب انتشار وباء كورونا، مؤكدة أن مصلحة جميع العاملين لها الاعتبار الأول والأهم.

وقالت الهيئة في بيان، صادر مساء الثلاثاء، إن الظروف الراهنة تقتضي في ضوء التوجيهات الرئاسية والقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، استمرار العمل بالقرارات التي صدرت الأسبوع الماضي عن الاجتماع المشترك بين الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس الإدارات، الخاصة بتخفيض العمالة، ومنح كل التسهيلات والتيسيرات للسيدات، واتخاذ أقصى درجات الوقاية والتعقيم والاشتراطات الصحية.

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وذكرت أنه «لما كانت الظروف الراهنة قابلة للاستمرار إلى ان تنتهى الازمة، نهيب بجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية الالتزام بالقرارات التي تصدرها الدولة، وأن تكون التحركات اثناء فترة وقف التجوال لاحتياجات العمل فقط، ولمن يتم تكليفهم من قبل رؤساء التحرير ومجلس الادارة، والحرص على إبراز الكارنيهات والتصاريح لرجال الامن، ومساعدتهم في أداء مهامهم».

كما ناشدت الهيئة جميع العاملين الذين يعانون من اشتباه في الإصابة بأعراض كورونا أن يبادروا على الفور بإخطار مؤسساتهم والهيئة لاتخاذ الإجراءات الصحية الضرورية.

ونوهت الهيئة بأنها في حالة انعقاد مستمر مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، لبحث أي مستجدات تحدث واتخاذ القرارات العاجلة والفورية، كما ناشدت بالابتعاد عن الشائعات والكلام المرسل، وتؤكد انه سيتم الإعلان عن ايه إجراءات جديدة يتم اتخاذها.