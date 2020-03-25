شكرا لقرائتكم خبر عن «حماة الوطن» يوزّع كمامات وقفازات على مستخدمي ماكينات الصراف الآلي بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم شباب حزب «حماة الوطن» بمحافظة سوهاج، مبادرة بمركز دار السلام لتوعية المواطنين باتباع إرشادات السلامة في التعامل مع ماكينات الصراف الآلي، لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تم توزيع كمامات وقفازات طبية على المواطنين، وتم توعيتهم بضرورة ترك مسافات بينهم أثناء استخدام ماكينات الصراف الآلي، كما قام الشباب المشاركين بتوعية المواطنين بفيروس كورونا، وطرق الوقاية منه.

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وأكد أحمد عبدالسلام قورة، عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، في بيان، الثلاثاء، أن الحزب في محافظة سوهاج، وكافة محافظات الجمهورية يواصل حملاته المكثفة للتوعية بفيروس كورونا، وكذلك تقديم كل الدعم للمواطنين والتوعية اللازمة لهم، وتعقيم المصالح الحكومية والأماكن العامة وعقد ندوات توعية للمواطنين، لافتا إلى أنه بالتزامن مع صرف مرتبات الموظفين، قرر الحزب تدشين حملة لتوعية المواطنين بالطرق الصحية في استخدام الصراف الآلي لمنع وصول العدوي للمواطنين ومكافحة الفيروس، وتم توزيع كمامات وقفازات طبية، ومطهرات لتعقيم الأيدي.

وذكر «قورة» أن حملات حزب حماة الوطن مستمرة بمختلف قرى ونجوع محافظة سوهاج، لافتا إلى أنه تم توعية المواطنين بمركز دار السلام، اليوم وتم توزيع منشورات توعوية للوقاية من فيروس كورونا، وتم تقديم عدد كبير من الكمامات وزجاجات الكحول والكلور للوقاية من الإصابة وتطهير وتعقيم المساجد والكنائس والمنازل والمصالح الحكومية بدائرة المركز، ومن المقرر أن تستمر الحملة خلال الأيام المقبلة.

وتابع أن مشاركة الحزب تأتى بالتزامن مع تقديم الحزب لعدد من الفاعليات بعدد من المحافظات للحماية من خطر انتشار الفيروسات، وذلك من خلال دور الحزب المجتمعي المساند دائما للدولة وللمواطنين، ومن منطلق مشاركه الحزب للتحديات التي تواجه الدولة المصرية.