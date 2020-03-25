شكرا لقرائتكم خبر عن فحص أهالي المنيا القادمين من مناطق سياحية للتأكد من عدم إصابتهم بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الجهات الصحية بالمنيا تدابيرها الاحترازية المكثفة، لمواجهة والحيلولة دون انتشار العدوى بفيروس «كورونا المستجد».

وأشرفت الإدارة الصحية بمركز مطاي في المنيا، بحسب بيان، الثلاثاء، على فحص 11 شخصًا من القادمين من مناطق ومنشآت سياحية، وتم سحب العينات اللازمة للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا أو اتخاذ التدابير الفورية الملائمة في حالة الاشتباه.

وكشف الدكتور أشرف عوض يعقوب، مدير الإدارة الصحية بمركز مطاي بالمنيا، أن نتائج فحص جميع العينات جاءت سلبية تجاه الفيروس، وأكدت باقي الفحوصات نتائج تحليل العينات.