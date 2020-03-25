شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفتها قرار الغلق.. تشميع 50 محلًا ومقهى في الخانكة والخصوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، تشميع أكثر من 50 محلًا وكافيه ومطعمًا، لعدم التزام أصحابها بقرارات الغلق، موجهًا بتطبيق غرامة رادعة على المحال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

Advertisements

وأشار «الهجان» إلى أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة يومية لتنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس «كورونا» بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين وفرض حالة الالتزام على المحال والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهةً فيروس كورونا حرصًا على سلامة المواطنين، موضحا أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمدن بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث التموين والصحة بالمتابعة المستمرة.

جدير بالذكر أنه تم غلق 351 مقهى مخالفًا، وضبط 531 شيشة، وغلق 21 قاعة أفراح على مستوى المحافظة، وذلك منذ بدء تنفيذ القرارات الصادرة بغلق المقاهي والمطاعم وقاعات الأفراح.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات، من الـ 7 مساءً إلى الـ 6 صباحًا حتى 31 مارس الجاري، بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن هذا القرار لا يسرى على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.