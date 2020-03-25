شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: مصر قد تضطر إلى قرار الإغلاق الكامل حال عدم التزام المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أهمية اتخاذ كل دولة الإجراءات الكفيلة بحماية مواطنيها في ظل أزمة فيروس كورونا.

وتابع جبور خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «يجب أن يكون هناك التزام مجتمعي بقرارات الحكومة لمواجهة كورونا»، مشيرًا إلى أن مصر قد تتخذ قرار الإغلاق الكامل حال عدم التزام المواطنين بقرارات الحكومة.

وأضاف جبور: «يجب أن يحظر المواطنون في فترة خروجهم إلى الشوارع في النهار بالابتعاد متر عن أقرب إنسان».