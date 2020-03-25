شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع كحول ومطهرات مجهولة المصدر في قويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، الثلاثاء، حملة تفتيشية بقرى المركز، بالتعاون مع مباحث التموين بشبين الكوم وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة.

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وبحسب بيان، الثلاثاء، أسفرت عن ضبط مخزن مخالف بقرية ميت العبسي لتصنيع وتعبئة الكحول والمطهرات وكذا أدوية مجهولة المصدر، وتمت مصادرة جميع المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ المنوفية استمرار شن الحملات التموينية والتفتيشية بنطاق المحافظة لضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وفى ظل تداعيات هذه الأزمة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة مساعدة الأجهزة التنفيذية والرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو استغلال من قبل التجار عن طريق غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لاتخاذ اللازم.