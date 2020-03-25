أخبار مصر

ضبط مصنع كحول ومطهرات مجهولة المصدر في قويسنا

0 نشر
هند إبراهيم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع كحول ومطهرات مجهولة المصدر في قويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، الثلاثاء، حملة تفتيشية بقرى المركز، بالتعاون مع مباحث التموين بشبين الكوم وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة.

Advertisements

وبحسب بيان، الثلاثاء، أسفرت عن ضبط مخزن مخالف بقرية ميت العبسي لتصنيع وتعبئة الكحول والمطهرات وكذا أدوية مجهولة المصدر، وتمت مصادرة جميع المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ المنوفية استمرار شن الحملات التموينية والتفتيشية بنطاق المحافظة لضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وفى ظل تداعيات هذه الأزمة لانتشار .

كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة مساعدة الأجهزة التنفيذية والرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو استغلال من قبل التجار عن طريق غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لاتخاذ اللازم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مصنع كحول ومطهرات مجهولة المصدر في قويسنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا