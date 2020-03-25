شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: لو تخطت إصابات «كورونا» المرحلة الثانية سنحوّل المدارس لمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق وزير الإعلام، أسامة هيكل، على قرار حظر التجول الذي فرضته الحكومة اعتبارًا من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا بدءًا من غدًا الأربعاء، مؤكدة أن العالم يعيش حالة فريدة من عدة جوانب وكل الشعوب تطالب دولها الآن بتطبيق حظر التجول.

وأضاف «هيكل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أنه لأول مرة الشعب المصري يُطالب بفرض حظر التجول والحكومة هي التي تحاول تأخيره، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بـ«حظر تجول كامل».

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وأوضح وزير الإعلام، أنه لو أصدرت الحكومة كل الإجراءات في وقت واحد كان الشعب سيشعر بالملل ومن الممكن ألا يستجيب لها، لافتًا إلى أن الشعب بدأ يشعر بالخوف الآن ويستخدم أدوات الوقاية.

وكشف «هيكل»، أن السيدة الأجنبية التي دخلت مطار القاهرة، تسببت في إصابة 56 مصريًا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه لو وصلنا لعدد ألف مصاب فلن نستطيع تتبع إصابات فيروس كورنا.

وأشار وزير الإعلام، أنه لو تخطت الإصابة «المرحلة الثانية» سنكون مجبرين على تحويل المدارس لمستشفيات لاستيعاب الاعداد.