شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تحذّر المصريين من «سيناريو إيطاليا»: «بلدكم في مفترق طريق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أهمية استشارة الطبيب حال الشعور بأعراض فيروس كورونا.

وتابع جبور خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «بعض المصريين لا يدركون خطورة فيروس كورونا ويجب الالتزام بتعليمات الدولة حتى لا نصل إلى سيناريوهات إيطاليا وإسبانيا».

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية: «حال الالتزام بتعليمات الدولة سيحدث انخفاض في عدد الإصابات بعد أسبوعين»، معلقًا: «مصر في مفترق الطريق والمسؤولية في يد الشعب».