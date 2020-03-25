شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية: نظام الترصد الوبائى بمصر من أقوى الأنظمة بإقليم شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الرئيس السيسى من أكثر رؤساء الدول الذين يتحدثون عن صحة المواطنين، مؤكدا: أن مصر من الدول القليلة التي رصدت مبالغ ضخمة لمواجهة كورونا.

وتوجه ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد، بالتحية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتعاملها مع الملف بشكل جيد، مؤكدا أن نظام الترصد الوبائى في مصر من أقوى أنظمة الترصد الموجودة بإقليم شرق المتوسط.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية، أن مصر من أوائل الدول التي طبقت نظام الترصد الوبائى في منطقة الشرق الأوسط.

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