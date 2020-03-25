بنك الطعام يعلن تكفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بغذاء 2000 أسرة للعمالة اليومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك الطعام المصرى عن تكفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بألفين أسرة غذائياً ممن يرعاهم بنك الطعام المصرى في حملة "دعم العمالة اليومية مسؤولية"، وذلك فى إطار حرصه على مواصلة دعمه للعمالة اليومية غير المنتظم، لمساعدتهم على البقاء بمنازلهم حتى لا يعرضوا نفسهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا. ووجه بنك الطعام المصرى الشكر لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لمساهمته فى حملة دعم العمالة اليومية.

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