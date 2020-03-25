شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية بمصر: التزام المصريين بإرشادات الحكومة سيؤدى إلى انخفاض حالات الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن منظمة الصحة العاليمة على تنسيق يومى ولحظى مع الحكومة المصرية ووزارة الصحة لمتابعة الوضع بشأن فيروس كورونا .

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد، أنه كل ما طبقت الإجراءات أسرع لمواجهة فيروس كورونا نحمى من إصابات جديدة ونصل في النهاية لانخفاض عدد الإصابات.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن المسئولية ليست تقع على الحكومة فقط ، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ستعطى نتائج إيجابية ونأمل التزام المجتمع، قائلا:" لو لم يكن هناك التزام مجتمعى نأمل أن تكون الإجراءات صارمة والتزام المصريين بإرشادات الحكومة سيؤدى إلى انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا"

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ووجه ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، قائلا:" ضرورة التزام المواطنين المنزل ولا تخرج إلا للضرورة وتجنب السفر أيضا أمر ضرورى ، مؤكدا ضرورة تجنب المواطنين السفر بين المحافظات لمنع انتشار فيروس كورونا وأن الالتزام في المنزل سيؤدى إلى تقليل فرص الإصابة الناتجة عن التجمع والإزدحام".