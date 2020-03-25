شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: قدمنا ملايين الأقنعة وأجهزة التنفس للولايات المتضررة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤتمر صحفى مساء اليوم الثلاثاء، بشأن تطورات فيروس كورونا، وقال قدمنا ملايين الأقنعة وأجهزة التنفس في مختلف الولايات الأميركية.
وأكد ترمب، لن نتردد في إشراك الدوائر المعنية لمواجهة فيروس كورونا، نعمل بجد ضد كورونا للتمكن من إعادة فتح الاقتصاد قبل عيد الفصح .
وعلى جانب أخر قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لن يدع صانع الطائرات بوينج ينهار نتيجة للتعطيلات الاقتصادية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وقال ترامب فى مقابلة مع فوكس نيوز "لن ندع بوينج تنهار، علينا أن نساعدهم مؤقتا. لن يكون لفترة طويلة، بل مؤقتا."
وأضاف، "وسيدفعون فائدة ومن المرجح أن يعطوا أسهما فى شركتهم لشعبنا، لدافعى الضرائب فى بلدنا، لمواطنينا."
و على صعيد أخر، قال مسئولون بالإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، أجريا مؤتمرا بالهاتف، اليوم الثلاثاء، مع مستثمرى سوق الأسهم الأمريكية للتباحث بشأن الاقتصاد الأمريكى.
شارك فى المؤتمر، مسئولون تنفيذيون من بينهم دان لويب من ثيرد بوينت، وستيف شوارزمان من بلاكستون، وروبرت سميث من فيستا إكويتى، وجيف سبريتشر من بورصة إنتركونتننتال/بورصة نيويورك للأسهم وبول تيودور جونز من جست كابيتال.
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