شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: عقد قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ 20 برئاسة الملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية الاخبارية مساء اليوم الثلاثاء، فى خبر عاجل أن السعودية ستعقد قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ 20 الخميس المقبل برئاسة الملك سلمان.

وحسب ما نقلته العربية، أن قمة العشرين الافتراضية ستناقش جهود مكافحة فيروس كورونا.

وعلى جانب أخر تسير دول الخليج لاحتواء أزمة تفشى فيروس كورونا، حيث اتخذت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية قرارا بحظر جزئى للتجول مدة أسبوعين. Advertisements

وحث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المواطنين والمقيمين بالالتزام بالتعليمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة متناهية، مشيراً إلى أن العمل وفق الاجراءات التي تصدرها الجهات الرسمية مسئولية مجتمعية وواجب شرعي والتفريط يعرض للمرض والهلاك والأثم للمفرط، مؤكدا أن التفريط في اتخاذ الإجراءات ضد كورونا من شأنه تعريض النفس والغير للمرض أو الهلاك الذي يأثم المفرط بفعله.

وقال الوزير السعودى، فى بيان له: "أحث أخواني وأخواتي من المواطنين والمقيمين، الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة متناهية، ومن أهمّها البقاء بالمنازل عملاً بالمسؤولية الواجبة شرعاً، وبين الوزير آل الشيخ أن التفريط في ذلك من شأنه تعريض النفس والغير للمرض أو الهلاك الذي يأثم المفرط بفعله، مضيفاً:" حمانا الله وإياكم من كل مكروه، وحفظ بلادنا من الأوبئة".

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية عبر منصاتها الرقمية وبوابتها الإلكترونية تشارك بمجموعة كبيرة من التغريدات الإرشادية والتوعوية ومقاطع الفيديو التي تتضمن أقوال العلماء في التعامل مع الوباء وفق مقتضيات الشرعية الإسلامية.

فيما شارك الوزير آل الشيخ بالهاشتاج #كلنا_مسؤول البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى بإذن الله لمواجهة فيروس كورونا، الذي بلغ الترند العالمي مساء اليوم عبر منصة تويتر بمشاركة أمراء ووزراء وقيادات ومسئولين وعموم الشعب السعودي، في إشارة للوعي المجتمعي لمنع انتشار فيروس كورونا .

وبعد أن اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا بغلق اسواق اللحوم والأسماك والاسواق التجارية، بدأت فى طرح البدائل من خلال التوسع فى الأسواق الإلكترونية، دعما لحملة "خليك ببيتك" لمحاربة تفشى فيروس كورونا، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بالإمارات، قائمة تضم تطبيقات 22 متجرا إلكترونيا في الدولة يمكن للمستهلكين استخدامها لشراء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة، مؤكدة أن هذه القائمة أولية وقابلة للتحديث خلال الأيام القادمة، وفق وكالة أنباء وام.