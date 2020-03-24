شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: وقف وسائل المواصلات بين المحافظات يوميًا من 7 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الثلاثاء، إن كل جهات إنفاذ القانون ستكون موجودة في الشارع منذ الغد وعلى رأسها وزارة الداخلية لتطبيق قرار الحظر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن من يتم ضبطه متلبسًا بمخالفة قرار الحظر سيواجه عقوبة الحبس وغرامة 4 آلاف جنيه، بكلتا العقوبتين أو إحداهما.

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وأشار المتحدث الرسمي بمجلس الوزراء، إلى أن المترو وكل المركبات التي تربط بين المدن والمحافظات ستتوقف بداية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا.

وأوضح نادر سعد، أن المحال التجارية والحرفية والمولات التجارية سينطبق عليها، من غد الأربعاء، قرار الغلق عند الخامسة مساء، وذلك من يوم الأحد وحتى الخميس وتغلق بشكل كامل يومي الجمعة والسبت.

وأردف أن عدد الحالات المصابة يوميًا في مصر بمتوسط 30 حالة ويفترض أنه لكل حالة 10 مخالطين، فإن العدد الكلي للمخالطين يصل لـ 300 حالة وهذا في إمكانيات الدولة المصرية أن تفحص المخالطين ولكن في حال زيادة العدد سيكون الوضع كارثي ويخرج عن السيطرة.

وأشار إلى أنه تم اليوم تحويل مليار جنيه من وزارة المالية إلى وزارة الصحة في ضوء مواجهة فيروس كورونا.