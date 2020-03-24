شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: مصر نفذت إجراءات مواجهة «كورونا» بطريقة علمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن المنظمة شددت على جميع الدول بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية منذ بداية ظهور الفيروس.

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وتابع «جبور» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى على مسؤوليتي على قناة صدى البلد «مصر تتخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية».

وأكد «جبور» أهمية الابتعاد الاجتماعي في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدول التي تتخذ إجراءات صارمة لمواجهات كورونا شهدت انخفاضا في عدد الإصابات.

وأشاد ممثل الصحة العالمية بالإجراءات المصرية قائلًا: «مصر نفذت الإجراءات الاحترازية بطريقة علمية منذ ظهور الفيروس بها».