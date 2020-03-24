شكرا لقرائتكم خبر عن «المصيلحي»: تعديل مواعيد صرف السلع في المنافذ التموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية، وهي (فروع المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي، البقالة التموينية)، لتكون اعتبارًا من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً، وذلك حتى يتمكن المواطنون من صرف المقررات التموينية.

وأوضح بيان، أن ذلك سيسري اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 وخلال مدة حظر التجوال.